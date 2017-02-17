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22:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Пограничники задержали участника украинского добровольческого батальона

Крымские пограничники задержали участника украинского добровольческого батальона, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, Сент-Ибраим Зайтуллаев пытался пересечь государственную границу России в обход пропускного пункта.

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В ходе допроса гражданина Украины «выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челибиджихана». Как сообщает ведомство, задержанный рассказал пограничникам, что батальон ведет подготовку специалистов-диверсантов, которые планируют совершить теракты «в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу».

По результатам предварительного следствия управление ФСБ возбудило уголовное дело.

Напомним, с момента присоединения Крыма к России пограничники с обеих сторон пресекают попытки незаконного пересечения границы. В сентябре ФСБ задержала двух нарушителей госграницы. В октябре на пункте пропуска «Джанкой» пограничники задержали 34-летнего гражданина Украины, у которого нашли экстремистскую литературу.

О том, как российские силовики борются с украинскими диверсантами на территории полуострова, читайте в материале «Ъ» «Предполагаемых диверсантов отследили от границы».

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