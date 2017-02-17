Пограничники задержали участника украинского добровольческого батальона

В ходе допроса гражданина Украины «выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челибиджихана». Как сообщает ведомство, задержанный рассказал пограничникам, что батальон ведет подготовку специалистов-диверсантов, которые планируют совершить теракты «в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу».

По результатам предварительного следствия управление ФСБ возбудило уголовное дело.

Напомним, с момента присоединения Крыма к России пограничники с обеих сторон пресекают попытки незаконного пересечения границы. В сентябре ФСБ задержала двух нарушителей госграницы. В октябре на пункте пропуска «Джанкой» пограничники задержали 34-летнего гражданина Украины, у которого нашли экстремистскую литературу.

О том, как российские силовики борются с украинскими диверсантами на территории полуострова, читайте в материале «Ъ» «Предполагаемых диверсантов отследили от границы».