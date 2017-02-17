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22:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве «ВАЗ» въехал в отбойник, водитель погиб на месте

Как сообщают СМИ, водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в отбойник. Водитель погиб на месте.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в районе улице Луговой в пятницу вечером, 17 февраля, произошло ДТП, сообщается на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

«На съезде с путепровода на ул. Луговой произошла ужасная авария. Водитель автомобиля “ВАЗ” не справился с управлением, в результате чего автомобиль полностью насадило на отбойник», — говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель скончался на месте, а его жена сломала руку. ДТП в Киеве.

Напомним, 12 февраля в Киеве на ул. Драгоманова снегоуборочный грузовик задел столб, конструкция насмерть раздавила мужчину 1951 года рождения на глазах у его жены.

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