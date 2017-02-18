В Николаеве студент принес в училище гранату, чтобы похвастаться перед одногруппниками
Мальчик рассказал, что купил гранату около одного из рынков за 100 гривен.
Мальчик рассказал, что купил гранату около одного из рынков за 100 гривен.
В Николаеве студент принес в училище гранату, чтобы похвастаться перед одногруппниками. Об этом сообщает
Опасный предмет в руках ученика увидели педагоги, подняли тревогу и вызвали полицию. К счастью, взрывчатка оказалась учебной.
Как сообщается, около 10:00 часов утра в полицию Корабельного района поступило сообщение об обнаружении в помещении технического училища гранаты.
Специалисты
По словам 18-летнего ученика правоохранителям стало известно, что такой «сувенир» он приобрел около одного из рынков города у неизвестного мужчины за 100 грн. и просто хотел пошутить с товарищами.
Изъятое направлено на исследование.
Напомним, в Киеве полицейские обнаружили в гараже склад с гранатами и взрывчаткой.