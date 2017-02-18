В Николаеве студент принес в училище гранату, чтобы похвастаться перед одногруппниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Опасный предмет в руках ученика увидели педагоги, подняли тревогу и вызвали полицию. К счастью, взрывчатка оказалась учебной.

Как сообщается, около 10:00 часов утра в полицию Корабельного района поступило сообщение об обнаружении в помещении технического училища гранаты.

Специалисты взрыво-технической службы ГУНП в Николаевской области, осмотрев взрывчатку, сделали вывод, что находка — это учебная граната «Ф-1».

По словам 18-летнего ученика правоохранителям стало известно, что такой «сувенир» он приобрел около одного из рынков города у неизвестного мужчины за 100 грн. и просто хотел пошутить с товарищами.

Изъятое направлено на исследование.

Напомним, в Киеве полицейские обнаружили в гараже склад с гранатами и взрывчаткой.