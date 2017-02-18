В Минске покончила с собой молодая белорусская балерина
Молодая белорусская балерина Марина Парамонова покончила жизнь самоубийством. Ее друзья подтвердили информацию «Нашай нiве».
Молодая белорусская балерина Марина Парамонова покончила жизнь самоубийством. Ее друзья подтвердили информацию «Нашай нiве».
Известно, что девушка в последнее время тяжело болела, но истинная причина, почему она выбросилась из окна, пока не установлена. 4 года назад она покинула труппу Большого театра.
В 2009 году, во время открытия театра после реконструкции, балерина сидела на торжественном концерте рядом с Президентом Беларуси.
Среди ролей талантливой артистки балета были Джульетта, Китри и Дульсинея в Дон Кихоте, Мария в Бахчисарайском фонтане и другие.