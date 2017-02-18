В Минске покончила с собой молодая белорусская балерина

Известно, что девушка в последнее время тяжело болела, но истинная причина, почему она выбросилась из окна, пока не установлена. 4 года назад она покинула труппу Большого театра.

В 2009 году, во время открытия театра после реконструкции, балерина сидела на торжественном концерте рядом с Президентом Беларуси.

Среди ролей талантливой артистки балета были Джульетта, Китри и Дульсинея в Дон Кихоте, Мария в Бахчисарайском фонтане и другие.