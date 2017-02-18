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11:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске покончила с собой молодая белорусская балерина

Молодая белорусская балерина Марина Парамонова покончила жизнь самоубийством. Ее друзья подтвердили информацию «Нашай нiве».

Известно, что девушка в последнее время тяжело болела, но истинная причина, почему она выбросилась из окна, пока не установлена. 4 года назад она покинула труппу Большого театра.

В 2009 году, во время открытия театра после реконструкции, балерина сидела на торжественном концерте рядом с Президентом Беларуси.

Среди ролей талантливой артистки балета были Джульетта, Китри и Дульсинея в Дон Кихоте, Мария в Бахчисарайском фонтане и другие.

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