Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
«Вторая Чечня»: как живет поселок в РФ после жалобы Путину
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Вопиющий факт»: депутат Киева об идее Кличко для «Евровидения»
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
1275-летие Солнца нации
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
09:57 (мск), источник: Губерния онлайн

102-летний хабаровчанин чуть не взорвал жилой дом

Мужчина забыл выключить газ в духовом шкафу.

Пожилой горожанин едва не стал причиной чрезвычайного происшествия с газом в Южном микрорайоне Хабаровска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

В четверг, 16 февраля в 17:20 на пульт диспетчера АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Хабаровске поступила заявка о сильном запахе газа в подъезде дома № 79а по улице Артемовской. Выехавшая на место происшествия аварийная бригада обнаружила, что источник запаха газа находится в закрытой квартире.

Попав внутрь с помощью сотрудников МЧС, газовики обнаружили престарелого хозяина квартиры 1914 года рождения спящим. Пожилой человек забыл закрыть кран духового шкафа.

Специалист аварийной службы отключил газовую плиту и установил в квартире заглушку на газопровод.

«К счастью, соседи правильно отреагировали на наличие запаха газа и быстро позвонили в аварийную службу. Работа с одинокими пожилыми людьми по безопасному использованию газа у нас на особом контроле», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Родители воспитанника детского сада в Хабаровске пожаловались на воспитателя в прокуратуру
Мексиканцы встали живой стеной на границе с США
Медведев распорядился расширить морской порт Тамань
Минвостокразвития оценило площадь «дальневосточных гектаров»
СМИ: Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США
В Малайзии арестовали подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама
На МКС собрали первый урожай китайской капусты
Билл Гейтс предложил обложить налогами труд роботов
Спорт
Россиянки заняли 10-е место в эстафете на ЧМ по биатлону В пятницу лидер женской сборной России Татьяна Акимова подвела черту под выступлением нашей команды на чемпионате мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь