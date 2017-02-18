102-летний хабаровчанин чуть не взорвал жилой дом

Пожилой горожанин едва не стал причиной чрезвычайного происшествия с газом в Южном микрорайоне Хабаровска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

В четверг, 16 февраля в 17:20 на пульт диспетчера АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Хабаровске поступила заявка о сильном запахе газа в подъезде дома № 79а по улице Артемовской. Выехавшая на место происшествия аварийная бригада обнаружила, что источник запаха газа находится в закрытой квартире.

Попав внутрь с помощью сотрудников МЧС, газовики обнаружили престарелого хозяина квартиры 1914 года рождения спящим. Пожилой человек забыл закрыть кран духового шкафа.

Специалист аварийной службы отключил газовую плиту и установил в квартире заглушку на газопровод.

«К счастью, соседи правильно отреагировали на наличие запаха газа и быстро позвонили в аварийную службу. Работа с одинокими пожилыми людьми по безопасному использованию газа у нас на особом контроле», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов.