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06:29 (мск), источник: Интерфакс

Несколько взрывов произошли на газовом хранилище во Франции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Серия взрывов произошла на газовом хранилище в районе коммуны Жонкьер на юге Франции, сообщила в ночь на субботу газета Parisien.

Взрывы начались около часа ночи по местному времени и продолжались более двух часов. В результате аварии никто не пострадал.

Пожарные и жандармы организовали оцепление вокруг опасного участка. На момент написания текста они продолжают бороться с огнем, чтобы тот не перекинулся на близлежащие здания. Население прилегающих территорий эвакуировали.

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