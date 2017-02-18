Несколько взрывов произошли на газовом хранилище во Франции

Взрывы начались около часа ночи по местному времени и продолжались более двух часов. В результате аварии никто не пострадал.

Пожарные и жандармы организовали оцепление вокруг опасного участка. На момент написания текста они продолжают бороться с огнем, чтобы тот не перекинулся на близлежащие здания. Население прилегающих территорий эвакуировали.