В Омске полицейские изъяли 300 бутылок коньяка и водки

16 февраля сотрудники полиции Омска в ходе рейда обнаружили точку с незаконной продаже алкоголя.

Правоохранители узнали, что в магазине по улице Окружная дорога незаконно продают алкоголь. Во время проверочной закупки сотрудники полиции зафиксировали факт нарушения требований административного законодательства.

В свою очередь, продавец не смогла предъявить документов на товар. Оказалось, что у женщины не было лицензии на продажу алкоголя.

После этого силовики изъяли более 300 бутылок алкоголя различного наименования, среди крепких напитков были водка и коньяк.

На 54-летнюю омичку возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения».

Изъятый алкоголь поместили в специализированное складское помещение. Полицейские проводят дальнейшее административное расследование, по результатам которого решение будет приниматься мировым судьей.