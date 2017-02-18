Жителя Ангарска осудили на два года условно за избиение полицейского
Злоумышленника признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Злоумышленника признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Ангарский городской суд приговорил 27-летнего жителя города к 2 годам лишения свободы условно за избиение сотрудника полиции. Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В ноябре 2016 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции, где стал вести себя агрессивно. Требование представителя органов власти прекратить противоправные действия было проигнорировано.
«Задержанный начал пинать ногами стол, а затем и вовсе накинулся с кулаками на полицейского», — отметили в ведомстве.
Ангарский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему 2 года условно. Приговор вступил в законную силу.