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09:44 (мск), источник: Informburo.kz

Виновные в гибели солдат при сходе лавины понесут уголовную ответственность

Военная полиция Таразкого гарнизона ведёт предварительное досудебное расследование по факту халатного отношения к службе.

Источник: Informburo.kz

Гибель военнослужащих при сходе лавины в Жамбылской области расследует военная прокуратура Южного региона. Виновным в гибели солдат могут вменить халатное отношение к службе, сообщает агентство «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на источники в военной полиции.

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«Мы зарегистрировали факт и передали в военную прокуратуру Южного региона. Предварительно, (расследование ведётся) по статье 453 (“Халатное отношение к службе”)», — сказал собеседник агентства.

В военной полиции уточнили, что «статья предварительная, в военной прокуратуре будут расследовать и могут переквалифицировать». Часть пострадавших во время схода лавины военнослужащих доставлена в военный госпиталь Тараза. Врачи оценивают их состояние как «средней степени тяжести».

По факту ЧП создана специальная комиссия, которой предстоит расследовать причины гибели военнослужащих. Комиссию возглавил министр обороны РК Сакен Жасузаков.

Трагедия произошла 17 февраля. В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошёл внезапный сход снежной лавины. На месте погибли 7 военнослужащих, 16 солдат спасли.

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