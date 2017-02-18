На улице Шекспира в Екатеринбурге загорелся частный дом. Хозяева уверены в поджоге
На улице Шекспира в
На улице Шекспира в
Сообщение поступило на пульт дежурного, по прибытию огнеборцами было установлено, что горят дом на двух хозяев и надворные постройки на площади 120 кв. метров, сообщили Накануне.RU в службе спасения СОВА.
«Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Для тушения данного пожара была привлечена дополнительная техника гарнизона. В ходе тушения группировка сил и средств была увеличена до пяти единиц техники, задействованы 17 человек личного состава» — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.
Хозяева сумели покинуть горящее помещение самостоятельно до прибытия спасателей. Они не исключают, что причиной пожара мог быть поджог.
На месте дежурят сотрудники полиции и медики на машине скорой помощи. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.