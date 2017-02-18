На улице Шекспира в Екатеринбурге загорелся частный дом. Хозяева уверены в поджоге

Сообщение поступило на пульт дежурного, по прибытию огнеборцами было установлено, что горят дом на двух хозяев и надворные постройки на площади 120 кв. метров, сообщили Накануне.RU в службе спасения СОВА.

«Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Для тушения данного пожара была привлечена дополнительная техника гарнизона. В ходе тушения группировка сил и средств была увеличена до пяти единиц техники, задействованы 17 человек личного состава» — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.

Из-за быстрого распространения огня ранг пожара был поднят до номера 1 бис. Дымом заволокло значительную часть улицы Викулова.

Хозяева сумели покинуть горящее помещение самостоятельно до прибытия спасателей. Они не исключают, что причиной пожара мог быть поджог.

На месте дежурят сотрудники полиции и медики на машине скорой помощи. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.