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10:39 (мск), источник: Nakanune.ru

На улице Шекспира в Екатеринбурге загорелся частный дом. Хозяева уверены в поджоге

На улице Шекспира в Верх-Исетком районе Екатеринбурге рано утром горели частный дом и надворные постройки, хозяева не исключают, что это мог быть поджог.

Сообщение поступило на пульт дежурного, по прибытию огнеборцами было установлено, что горят дом на двух хозяев и надворные постройки на площади 120 кв. метров, сообщили Накануне.RU в службе спасения СОВА.

«Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Для тушения данного пожара была привлечена дополнительная техника гарнизона. В ходе тушения группировка сил и средств была увеличена до пяти единиц техники, задействованы 17 человек личного состава» — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.

Из-за быстрого распространения огня ранг пожара был поднят до номера 1 бис. Дымом заволокло значительную часть улицы Викулова.

Хозяева сумели покинуть горящее помещение самостоятельно до прибытия спасателей. Они не исключают, что причиной пожара мог быть поджог.

На месте дежурят сотрудники полиции и медики на машине скорой помощи. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

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