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08:26 (мск), источник: Газета.Ру

Спасатели откачивают воду с тонущего судна «Еруслан» под Владивостоком

Портовая спасательная служба приступила к откачке воды с брошенного владельцем и экипажем у берегов Владивостока судна «Еруслан», передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"
Отмечается, что судно вновь увеличило крен и его корма почти полностью ушла под воду.

«К судну доставили помпы. Спасатели откачивают воду из трюмов, чтобы выровнять крен судна и не дать ему утонуть», — сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

В ближайшее время должно пройти заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут обсуждать судьбу сухогруза.

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