Спасатели откачивают воду с тонущего судна «Еруслан» под Владивостоком

Отмечается, что судно вновь увеличило крен и его корма почти полностью ушла под воду.

Отмечается, что судно вновь увеличило крен и его корма почти полностью ушла под воду.

«К судну доставили помпы. Спасатели откачивают воду из трюмов, чтобы выровнять крен судна и не дать ему утонуть», — сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

В ближайшее время должно пройти заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут обсуждать судьбу сухогруза.