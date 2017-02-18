Спасатели откачивают воду с тонущего судна «Еруслан» под Владивостоком
Портовая спасательная служба приступила к откачке воды с брошенного владельцем и экипажем у берегов Владивостока судна «Еруслан», передает «Интерфакс».
Портовая спасательная служба приступила к откачке воды с брошенного владельцем и экипажем у берегов Владивостока судна «Еруслан», передает «Интерфакс».
«К судну доставили помпы. Спасатели откачивают воду из трюмов, чтобы выровнять крен судна и не дать ему утонуть», — сообщили в
В ближайшее время должно пройти заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут обсуждать судьбу сухогруза.