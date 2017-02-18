Водитель FunCargo едва не сбил пешеходов во Владивостоке

В ходе розыскных мероприятий инспекторами розыска ОБ ДПС ГИБДД города Владивостока личность водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения, установлена, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

В отношении 42-летнего водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ: «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 1000 рублей. Также водитель был предупрежден о том, что повторное совершение административного правонарушения по данной статье предусматривает штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Водитель вину в совершенном административном правонарушении водитель признал в полном объёме, пояснил, что не успел затормозить перед пешеходным переходом, поэтому продолжил движение на запрещающий сигнал светофора.