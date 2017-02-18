Житель Комсомольска-на-Амуре совершил преступление в день своего освобождения из колонии
Следующие 2,5 года мужчина проведет за решеткой.
Следующие 2,5 года мужчина проведет за решеткой.
В Ванино осужден житель
Судом установлено, что в ноябре 2016 года обвиняемый в день своего условно — досрочного освобождения из исправительного учреждения в состоянии алкогольного опьянения похитил на железнодорожном вокзале станции Ванино у двух пассажиров их личные вещи.
Суд признал комсомольчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбытием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.