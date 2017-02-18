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09:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Комсомольска-на-Амуре совершил преступление в день своего освобождения из колонии

Следующие 2,5 года мужчина проведет за решеткой.

В Ванино осужден житель Комсомольска-на-Амуре, совершивший преступление в день своего условно — досрочного освобождения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что в ноябре 2016 года обвиняемый в день своего условно — досрочного освобождения из исправительного учреждения в состоянии алкогольного опьянения похитил на железнодорожном вокзале станции Ванино у двух пассажиров их личные вещи.

Суд признал комсомольчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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