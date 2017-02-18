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09:04 (мск), источник: Вести Приморье

Краевая комиссия по ЧС соберется для обсуждения судьбы «Еруслана»

Брошенное владельцем и экипажем у берегов Владивостока судно «Еруслан» в ночь на субботу вновь увеличило крен — корма судна почти полностью ушла под воду, портовая спасательная служба приступила к откачке воды. В ближайшее время должно пройти заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут снова обсуждать судьбу сухогруза.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в настоящее время к судну доставили помпы. Спасатели откачивают воду из трюмов, чтобы выровнять крен судна и не дать ему утонуть.

Место для буксировки судна до сих пор так и не определено. Сложность в том, что у причальной стенки без специального оборудования «Еруслан» может утонуть.

Правда, приставам удалось изыскать средства для поддержания жизнеобеспечения судна. Они также должны были заключить договор со спасательной службой по откачке воды, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, брошенный в Амурском заливе у Владивостока теплоход «Еруслан» в начале февраля уже дважды горел. Судно дало крен на правый борт и может в любой момент затонуть.

«Еруслан» с сентября прошлого года находится без команды. Моряки ушли на берег после того, как судовладелец в очередной раз не заплатил им за работу. Судно уже не раз арестовывали в Приморье за долги членам экипажа. Последний раз это случилось в апреле прошлого года. На тот момент задолженность по выплате денег морякам превышала $200 тыс.

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте, в сентябре прошлого года по факту невыплат морякам было возбуждено уголовное дело, а теплоход арестован.

Тогда же со ссылкой на следственные органы сообщалось, что судно принадлежит японской компании «Claner Shipping Limited», которая занимается перевозкой грузов и зарегистрирована в Гонконге.

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