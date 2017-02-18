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09:06 (мск), источник: VLADNEWS

Два человека спасены при пожаре в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются.

Поздним вечером 17 февраля, в 23 часа 39 минут, на пульт пожарно-спасательной службы города Дальнегорск поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Октябрьская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Всего 10 минут понадобилось огнеборцам для прибытия по указанному адресу, и для того, чтобы приступить к тушению. Проведённая разведка показала, что горит веранда дома. На момент пожара в помещении находились двое человек — отец и дочь. По лестничному маршу огнеборцы вывели людей из объятого пламенем жилого здания. Уже через 2 минуты (в 23.51) пожар был локализован, а в 00.30 — полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. Пожар тушили 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Благодаря высокому профессионализму пожарных никто не пострадал.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

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