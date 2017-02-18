Трехэтажный дом сгорел в центре Челябинска

В Челябинске устанавливаются причины возгорания в трехэтажном здании по улице Российская — загорелся заброшенный дом в районе остановки «Плавательный бассейн», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Видеозапись инцидента, произошедшего в пятницу, 17 февраля, выложил в соцсеть очевидец Павел Зорин. На кадрах видно, что пламя охватило два верхних этажа — из окон валит густой дым.

По предварительным данным, людей внутри здания не обнаружено. Причина пожара устанавливается, не исключен поджог.