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10:31 (мск), источник: dostup1.ru

Трехэтажный дом сгорел в центре Челябинска

Причина пожара в заброшенном здании устанавливается.

В Челябинске устанавливаются причины возгорания в трехэтажном здании по улице Российская — загорелся заброшенный дом в районе остановки «Плавательный бассейн», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Видеозапись инцидента, произошедшего в пятницу, 17 февраля, выложил в соцсеть очевидец Павел Зорин. На кадрах видно, что пламя охватило два верхних этажа — из окон валит густой дым.

По предварительным данным, людей внутри здания не обнаружено. Причина пожара устанавливается, не исключен поджог.

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