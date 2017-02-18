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10:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

У женщины в Копейске украли сумку с 60 тысячами, брызнув в лицо баллончиком

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Статья предусматривает максимальное наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

Жительнице Копейска брызнули в лицо перцовым баллончиком и украли сумку с крупной суммой денег, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вечером 15 февраля в подъезде одного из домов в центре Копейска неизвестный молодой человек, брызнув в лицо из баллончика с перцовым газом 59-летней женщине, вырвал у неё из рук сумку, в которой находились документы, два сотовых телефона и около шестидесяти тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Копейска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Статья предусматривает максимальное наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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