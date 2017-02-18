У женщины в Копейске украли сумку с 60 тысячами, брызнув в лицо баллончиком
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Статья предусматривает максимальное наказание на срок до десяти лет лишения свободы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Статья предусматривает максимальное наказание на срок до десяти лет лишения свободы.
Жительнице Копейска брызнули в лицо перцовым баллончиком и украли сумку с крупной суммой денег, сообщают в
Вечером 15 февраля в подъезде одного из домов в центре Копейска неизвестный молодой человек, брызнув в лицо из баллончика с перцовым газом 59-летней женщине, вырвал у неё из рук сумку, в которой находились документы, два сотовых телефона и около шестидесяти тысяч рублей.
Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Копейска.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Статья предусматривает максимальное наказание на срок до десяти лет лишения свободы.
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.