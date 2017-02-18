Житель Иркутской области спас двух детей, вытащив их из горящего дома

«Петр Лукомский, спаситель двух сестер пяти и шести лет, находился сегодня днем в своем доме в садоводстве “Обувщик-2” Иркутского района. В пятом часу дня, случайно взглянув на соседний дом, он увидел дым из окна, и немедленно бросился туда — мужчина знал, что мамы двоих малолетних детей дома нет, ведь около часа назад она ушла по делам, ненадолго оставив дома дочек», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Лукомский взломал дверь, вбежал в уже наполнившийся дымом дом и вынес детей на улицу. Ведомство подчеркивает, что «всего несколько минут отделяли сестер от гибели в дыму, но девочки отделались легким отравлением угарным газом». По информации ГУМЧС, подоспевшие соседи, оказавшиеся на даче в этот день, вызвали пожарных.

«Спустя несколько минут частный деревянный домишко, размером 24 квадратных метра, был уже объят пламенем. Пожарные не допустили распространения огня на расположенные вблизи постройки. Девочки были госпитализированы. Выяснилось, что мать воспитывает детей одна, соседи характеризуют женщину с положительной стороны», — добавляется в сообщении.