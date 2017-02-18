Во Владивостоке наблюдается снижение детской преступности

Вопрос преступности среди детей и подростков обсудили во Владивостоке на городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Вела заседание председатель комиссии, заместитель главы администрации города Наталья Мальцева.

По данным Ольги Корнеевой, начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Владивостоку, в городе наблюдается снижение детской преступности.

«За 12 месяцев 2016 года во Владивостоке органами предварительного следствия окончено 89 уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними или при их участии, — отчиталась она. — В сравнении с аналогичным периодом 2015 года произошло снижение подростковой преступности на 19,8%».

По сведениям Елены Дреминой, начальника ОПДН Владивостокского ЛУМВД России на транспорте, на объектах транспорта в 2016 году преступлений несовершеннолетними не совершено.

С докладом «Анализ нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними, ставшими участниками ДТП в 2016 году» выступила Светлана Демиденко, представитель ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

«За 12 месяцев 2016 года на дорогах Владивостока зарегистрировано 115 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, травмировано 122 ребенка, погибших нет, — рассказала она. — К сожалению, количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних увеличилось на 13%, количество пострадавших в них детей — на 10%. Наиболее сложная оперативная ситуация с “детской” дорожной аварийностью складывается в Ленинском, Первореченском и Советском районах».