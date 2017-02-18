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09:20 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке наблюдается снижение детской преступности

Комиссии по делам несовершеннолетних состоялась в администрации города.

Вопрос преступности среди детей и подростков обсудили во Владивостоке на городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Вела заседание председатель комиссии, заместитель главы администрации города Наталья Мальцева.

По данным Ольги Корнеевой, начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Владивостоку, в городе наблюдается снижение детской преступности.

«За 12 месяцев 2016 года во Владивостоке органами предварительного следствия окончено 89 уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними или при их участии, — отчиталась она. — В сравнении с аналогичным периодом 2015 года произошло снижение подростковой преступности на 19,8%».

По сведениям Елены Дреминой, начальника ОПДН Владивостокского ЛУМВД России на транспорте, на объектах транспорта в 2016 году преступлений несовершеннолетними не совершено.

С докладом «Анализ нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними, ставшими участниками ДТП в 2016 году» выступила Светлана Демиденко, представитель ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

«За 12 месяцев 2016 года на дорогах Владивостока зарегистрировано 115 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, травмировано 122 ребенка, погибших нет, — рассказала она. — К сожалению, количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних увеличилось на 13%, количество пострадавших в них детей — на 10%. Наиболее сложная оперативная ситуация с “детской” дорожной аварийностью складывается в Ленинском, Первореченском и Советском районах».

Также члены комиссии обсудили итоги реализации «Комплексного плана по профилактике суицидов среди несовершеннолетних на территории г. Владивостока на 2016 год». С докладами на эту тему выступили Ольга Корнеева, начальник ОУУ и ПДН УМВД России по Владивостоку; Анастасия Горохова, главный врач краевой детской психиатрической больницы, руководитель кризисно-адаптационного центра «Мир ребенка»; Надежда Соболева, и. о. директора центра диагностики и консультирования «Коррекция»; Андрей Волков, директор Молодежного ресурсного центра; Светлана Воропаева, зам. начальника КГУ «Приморский центр занятости населения»; Ольга Безрук, специалист городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования. Члены комиссии пришли к выводу, что по указанной проблеме необходимо усилить работу по взаимодействию всех ведомств.

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