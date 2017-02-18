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10:15 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Стрельба в Харькове: арестовано 9 человек

В связи со стрельбой в Харькове 17 февраля полиция арестовала 9 человек.

Источник: Telegraf.com.ua

После перестрелки в Харькове вечером 17 февраля полицейские задержали девять человек, у которых изъяли оружие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, пишет Украинская правда. Правоохранители, в частности, подтвердили, что в результате инцидента был ранен один человек.

«Пострадавший доставлен в больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. По предварительным данным, выстрел был совершен из охотничьего оружия», — рассказали в полиции.

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Для установления обстоятельств выехали 8 нарядов патрульной службы и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова. По адресу правоохранителями задержаны 9 человек и изъято оружие.

«В помещении детского сада, где укрылись виновники стрельбы, состоялся осмотр. Там можно заметить небольшие повреждения, в частности разбито стекло. Каких-либо разрушений в детском саду нет. Также подтверждений того, что там возводились баррикады нет. Они там находились в течение непродолжительного периода времени, поскольку патрульные, которые оперативно появились на месте происшествия, сумели помешать им создать баррикады, задержав злоумышленников. Но хотели ли они их создавать, еще неясно. Сопротивления не было, поэтому в результате задержания ни правоохранители, ни люди в камуфляже не пострадали», — сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Как сообщалось, в Харькове с участием подразделения «Азова» и ветеранов батальона «Донбасс», произошла перестрелка, в результате которой один человек получил ранения. Причина стрельбы — конфликт по поводу блокады. В Харькове произошла перестрелка между «Азовом» и ветеранами «Донбасса».

По словам руководителя харьковского отделения корпуса «Азов» Олега Ширяева, одним из участников конфликта был бывший боец батальона «Донбасс» с позывным «Испанец». Его считают человеком нардепа экс-регионала Евгения Мураева. В батальоне «Донбасс» опровергают участие своих бойцов, или ветеранов в стрельбе, произошедшей в Харькове.

Комментарии
1
конь педальный
Много оружия на руках, уже и в детском саду стреляют...(
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