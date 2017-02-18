Стрельба в Харькове: арестовано 9 человек
В связи со стрельбой в Харькове 17 февраля полиция арестовала 9 человек.
В связи со стрельбой в Харькове 17 февраля полиция арестовала 9 человек.
После перестрелки в Харькове вечером 17 февраля полицейские задержали девять человек, у которых изъяли оружие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, пишет Украинская правда. Правоохранители, в частности, подтвердили, что в результате инцидента был ранен один человек.
«Пострадавший доставлен в больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. По предварительным данным, выстрел был совершен из охотничьего оружия», — рассказали в полиции.
Для установления обстоятельств выехали 8 нарядов патрульной службы и
«В помещении детского сада, где укрылись виновники стрельбы, состоялся осмотр. Там можно заметить небольшие повреждения, в частности разбито стекло.
Как сообщалось, в Харькове с участием подразделения «Азова» и ветеранов батальона «Донбасс», произошла перестрелка, в результате которой один человек получил ранения. Причина стрельбы — конфликт по поводу блокады. В Харькове произошла перестрелка между «Азовом» и ветеранами «Донбасса».
По словам руководителя харьковского отделения корпуса «Азов» Олега Ширяева, одним из участников конфликта был бывший боец батальона «Донбасс» с позывным «Испанец». Его считают человеком нардепа