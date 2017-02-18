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12:51 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Неизвестный открыто похитил из иномарки пакет с 10 млн руб

Неизвестный, разбив окно иномарки, похитил из салона автомобиля пакет с 10 млн руб. в ЮЗАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«17 февраля в 21:55 на службу “02” поступило сообщение о грабеже по адресу: ул. Ивана Бабушкина, д. 20. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 20:15 у дома по указанному адресу, неизвестный, кулаком разбил правое переднее стекло в припаркованном автомобиле BMW Х6, под управлением владельца, из салона открыто похитил полиэтиленовый пакет, в котором находились принадлежащие ей денежные средства в размере 10 млн. рублей, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье «Грабеж».

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