Неизвестный открыто похитил из иномарки пакет с 10 млн руб

«17 февраля в 21:55 на службу “02” поступило сообщение о грабеже по адресу: ул. Ивана Бабушкина, д. 20. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 20:15 у дома по указанному адресу, неизвестный, кулаком разбил правое переднее стекло в припаркованном автомобиле BMW Х6, под управлением владельца, из салона открыто похитил полиэтиленовый пакет, в котором находились принадлежащие ей денежные средства в размере 10 млн. рублей, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье «Грабеж».