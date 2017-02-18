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10:43 (мск), источник: Nakanune.ru

ГУФСИН: Чудновец не исчезла и отбывает наказание в Нижнем Тагиле

Евгения Чудновец отбывает наказание в исправительной колонии ГУФСИН России по Свердловской области, расположенной в Нижнием Тагиле, информация о ее «исчезновении» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Ранее, напомним, адвокат осужденного за репост воспитателя, сообщил, что девушка не выходит на связь.

Евгении Чудновец предоставляется предусмотренное уголовно-исполнительным законодательством право на ведение почтовой переписки и совершение телефонных звонков. Этим правом она пользуется в полном объеме, сообщили Накануне.RU в ГУФСИН: «Жалоб на условия содержания в учреждении УИС данная осужденная не имеет. За время нахождения в пенитенциарном учреждении Евгения Ч. посещалась правозащитниками, адвокатом и близкими людьми».

Там отметили, что к Чудновец в исправительном учреждении наказания не применялись.

Напомним, Евгения Чудновец была признана виновной в распространении «детского порно» — девушка сделала «репост» видеозаписи в соцсети, на которой воспитатели детского лагеря снимают обнаженного ребенка. Чудновец дали полгода колонии общего режима. Позже Курганский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, приговор был смягчен — вместо шести месяцев заключения дали пять.

Дело Чудновец приобрело широкую огласку, в том числе о ситуации высказался Владимир Жириновский и уральский полпред Игорь Холманских.

Ранее сама Чудновец отказалась от идеи помилования.

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