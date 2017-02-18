В Воронеже 15 подпольных банкиров организовали бизнес с доходом в 14 млн рублей

За вознаграждение «бизнесмены» предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств клиентов с расчетного счета фиктивной компании. Лицензии на такую деятельность подозреваемые не имели. Банковские операции происходили под видом оплаты несуществующих услуг и товаров.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее семь участников группы стали фигурантами уголовного дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на семь лет.