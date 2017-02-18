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11:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 15 подпольных банкиров организовали бизнес с доходом в 14 млн рублей

В Воронеже попались три организатора и 12 участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 18 февраля. Жители региона от 24 до 56 лет получили доход в 14 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

За вознаграждение «бизнесмены» предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств клиентов с расчетного счета фиктивной компании. Лицензии на такую деятельность подозреваемые не имели. Банковские операции происходили под видом оплаты несуществующих услуг и товаров.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее семь участников группы стали фигурантами уголовного дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на семь лет.

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