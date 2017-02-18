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10:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Крыша дома упала на автомобиль в Иркутске

Хозяин машины через суд добился оплаты ремонта от собственника здания.

Житель Иркутска стал жертвой несчастного случая. На автомобиль мужчины упала крыша дома. Собственник рухнувшего здания ссылался на погодные условия и выплачивать компенсацию потерпевшему не стал. Однако суд обязал его заплатить за ремонт автомобиля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска.

В ходе рассмотрения дела установлено, что на автомобиль мужчины с административного здания упала часть крыши. Собственник здания ссылался на отсутствие своей вины, указывал, что крышу снесло в результате непреодолимой силы (сильного порыва ветра). Однако, доказательств указанного суду не представил.

«С учетом изложенного, а также при имеющихся доказательствах факта причинения ущерба, его размера, и того обстоятельства, что ответчик является собственником здания, то есть лицом, обязанным возместить ущерб, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, автомобилист требовал возмещения убытков в размере 80 тысяч рублей, так как он лишился основного источника дохода, поскольку транспортное средство находилось в долгосрочной аренде, а в связи с повреждением автомобиля, договор пришлось расторгнуть, полученные за аренду деньги в сумме 80 тысяч рублей вернуть арендатору. В данной части требований мужчине было отказано, поскольку достаточных и достоверных доказательств несения убытков им не представлено.

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