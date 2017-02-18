Крыша дома упала на автомобиль в Иркутске
Хозяин машины через суд добился оплаты ремонта от собственника здания.
Хозяин машины через суд добился оплаты ремонта от собственника здания.
Житель Иркутска стал жертвой несчастного случая. На автомобиль мужчины упала крыша дома. Собственник рухнувшего здания ссылался на погодные условия и выплачивать компенсацию потерпевшему не стал. Однако суд обязал его заплатить за ремонт автомобиля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В ходе рассмотрения дела установлено, что на автомобиль мужчины с административного здания упала часть крыши. Собственник здания ссылался на отсутствие своей вины, указывал, что крышу снесло в результате непреодолимой силы (сильного порыва ветра). Однако, доказательств указанного суду не представил.
«С учетом изложенного, а также при имеющихся доказательствах факта причинения ущерба, его размера, и того обстоятельства, что ответчик является собственником здания, то есть лицом, обязанным возместить ущерб, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска», — отметили в ведомстве.
Кроме этого, автомобилист требовал возмещения убытков в размере 80 тысяч рублей, так как он лишился основного источника дохода, поскольку транспортное средство находилось в долгосрочной аренде, а в связи с повреждением автомобиля, договор пришлось расторгнуть, полученные за аренду деньги в сумме 80 тысяч рублей вернуть арендатору. В данной части требований мужчине было отказано, поскольку достаточных и достоверных доказательств несения убытков им не представлено.