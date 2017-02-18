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10:46 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства почтальона «Почты России»

В Екатеринбурге в подъезде дома Ботанического района жильцы обнаружили труп женщины-почтальона. Предположительно, при ней была крупная сумма денег. Информацию об убийстве подтвердил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

«По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье “убийство”. На месте работает усиленная областная следственно-оперативная группа: следователи областного СКР, Чкаловского районного отдела, а также эксперт-криминалист с применением современной техники для обнаружения и фиксации следов преступления», — сообщил он Накануне.RU.

В управлении СКР добавили, что сейчас опрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что на место происшествия выехала и работает усиленная следственно-оперативная группа УМВД по Екатеринбургу и территориального ОВД.

«По указанию начальника регионального полицейского главка Михаила Бородина для оказания практической помощи в раскрытии этого резонансного убийства направлена группа опытных сыщиков уголовного розыска областного ГУ МВД, ее возглавляет лично руководитель уголовного розыска Александр Мазаев. Оперуполномоченные отрабатывают различные версии случившегося, например, на причастность к нападению на почтальона лиц ранее судимых и склонных к такого рода преступлениям. Проводится поквартирный опрос с целью установления возможных очевидцев и свидетелей. В том числе проверяются камеры видеонаблюдения на близлежащих домах и подъездах», — сообщил он Накануне.RU.

По словам Горелых, есть веские основания и доводы, что это преступление не останется безнаказанным: «Оно будет раскрыто по горячим следам».

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