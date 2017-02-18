В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства почтальона «Почты России»

«По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье “убийство”. На месте работает усиленная областная следственно-оперативная группа: следователи областного СКР, Чкаловского районного отдела, а также эксперт-криминалист с применением современной техники для обнаружения и фиксации следов преступления», — сообщил он Накануне.RU.

В управлении СКР добавили, что сейчас опрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что на место происшествия выехала и работает усиленная следственно-оперативная группа УМВД по Екатеринбургу и территориального ОВД.

«По указанию начальника регионального полицейского главка Михаила Бородина для оказания практической помощи в раскрытии этого резонансного убийства направлена группа опытных сыщиков уголовного розыска областного ГУ МВД, ее возглавляет лично руководитель уголовного розыска Александр Мазаев. Оперуполномоченные отрабатывают различные версии случившегося, например, на причастность к нападению на почтальона лиц ранее судимых и склонных к такого рода преступлениям. Проводится поквартирный опрос с целью установления возможных очевидцев и свидетелей. В том числе проверяются камеры видеонаблюдения на близлежащих домах и подъездах», — сообщил он Накануне.RU.

По словам Горелых, есть веские основания и доводы, что это преступление не останется безнаказанным: «Оно будет раскрыто по горячим следам».