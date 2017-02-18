В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства почтальона «Почты России»
В Екатеринбурге в подъезде дома Ботанического района жильцы обнаружили труп
В Екатеринбурге в подъезде дома Ботанического района жильцы обнаружили труп
«По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье “убийство”. На месте работает усиленная областная
В управлении СКР добавили, что сейчас опрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз.
Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что на место происшествия выехала и работает усиленная
«По указанию начальника регионального полицейского главка Михаила Бородина для оказания практической помощи в раскрытии этого резонансного убийства направлена группа опытных сыщиков уголовного розыска областного ГУ МВД, ее возглавляет лично руководитель уголовного розыска Александр Мазаев. Оперуполномоченные отрабатывают различные версии случившегося, например, на причастность к нападению на почтальона лиц ранее судимых и склонных к такого рода преступлениям. Проводится поквартирный опрос с целью установления возможных очевидцев и свидетелей. В том числе проверяются камеры видеонаблюдения на близлежащих домах и подъездах», — сообщил он Накануне.RU.
По словам Горелых, есть веские основания и доводы, что это преступление не останется безнаказанным: «Оно будет раскрыто по горячим следам».