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14:51 (мск), источник: VN.RU

Житель Венгерово погиб в ДТП, катаясь на «ватрушке»

Вчера вечером, 17 февраля, в поселке Садовый под Новосибирском произошло ДТП, в котором погиб один человек. Он катался на «ватрушке», в результате чего оказался под колесами грузового «Хово». Парень скончался на месте до приезда скорой.

Несчастный случай произошел вчера в 22.50 вечера в поселке Садовый Новосибирской области. 24-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 решил прокатить на «ватрушке» 22-летний житель Венгеровского района, который находился там в гостях. В результате выезда с улицы Березовой на полосу встречного движения молодой человек, находящийся на «ватрушке», оказался под колесами грузового «Хово».

— В настоящее время проверяются все обстоятельства случившегося, по факту ДТП ведется доследственная проверка, — сообщили VN.ru в пресс-службе полиции. — Уже установлено, что водитель управлял ВАЗом в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, это не первый случай ДТП при катании на «ватрушке». В декабре 2016 года школьник из Искитима получил тяжелые травмы во время катания на надувном прицепе, привязанном к ВАЗ-2107. А 11 января в районе Мочище был замечен лыжник, который ехал по трассе, зацепившись тросом за автомобиль. Из средств защиты на нем была только каска. Такое рискованное поведение вызвало негативную реакцию у новосибирцев в Сети. «Круто, отчаянно, но до первого случая», — высказался один из них.

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