При реконструкции южного подъезда к Ростову нашли две авиабомбы времен войны
Во время работ по реконструкции Южного подъезда к Ростову дорожники обнаружили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщили в ФКУ Упрдор «Азов».
Во время работ по реконструкции Южного подъезда к Ростову дорожники обнаружили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщили в ФКУ Упрдор «Азов».
«Оперативно на место были вызваны специалисты инженерного центра, а также сотрудники полиции, МЧС и военные. Опасные находки извлекли и передали на уничтожение», — говорится в сообщении.
Перед началом реконструкции, в декабре прошлого года, инженерный центр уже провел обследование местности: специалисты нашли три снаряда и одну мину, но авиабомб не было. Они лежали под железобетонной плитой рядом с линиями электропередач, поэтому поисковая техника не могла их обнаружить.
«Объект полностью безопасен, работы возобновлены в прежнем темпе», — уточнили в ФКУ Упрдор «Азов». Сейчас там заканчивают строительство объездной дороги.