При реконструкции южного подъезда к Ростову нашли две авиабомбы времен войны

«Оперативно на место были вызваны специалисты инженерного центра, а также сотрудники полиции, МЧС и военные. Опасные находки извлекли и передали на уничтожение», — говорится в сообщении.

Перед началом реконструкции, в декабре прошлого года, инженерный центр уже провел обследование местности: специалисты нашли три снаряда и одну мину, но авиабомб не было. Они лежали под железобетонной плитой рядом с линиями электропередач, поэтому поисковая техника не могла их обнаружить.

«Объект полностью безопасен, работы возобновлены в прежнем темпе», — уточнили в ФКУ Упрдор «Азов». Сейчас там заканчивают строительство объездной дороги.