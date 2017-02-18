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15:32 (мск), источник: Городской репортер

При реконструкции южного подъезда к Ростову нашли две авиабомбы времен войны

Во время работ по реконструкции Южного подъезда к Ростову дорожники обнаружили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщили в ФКУ Упрдор «Азов».

«Оперативно на место были вызваны специалисты инженерного центра, а также сотрудники полиции, МЧС и военные. Опасные находки извлекли и передали на уничтожение», — говорится в сообщении.

Перед началом реконструкции, в декабре прошлого года, инженерный центр уже провел обследование местности: специалисты нашли три снаряда и одну мину, но авиабомб не было. Они лежали под железобетонной плитой рядом с линиями электропередач, поэтому поисковая техника не могла их обнаружить.

«Объект полностью безопасен, работы возобновлены в прежнем темпе», — уточнили в ФКУ Упрдор «Азов». Сейчас там заканчивают строительство объездной дороги.

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