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11:37 (мск), источник: Sputnik.by

Повар-тунеядец из Бреста выманил на «виртуальное» кафе $18 тыс

В настоящее время мужчина заключен под стражу, следователи ищут потерпевших от его действий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области расследует дело, возбужденное в отношении уроженца Кобрина, который под разными предлогами выманил у знакомых более 18 тысяч долларов США, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Проживающий с 2014 года в Бресте 24-летний уроженец Кобрина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси — мошенничество, совершенное в крупном размере.

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«Мужчина в течение 2015−2016 годов завладел денежными средствами семи граждан на сумму более 18000 долларов», — сказала Дранькова.

По ее словам, молодой человек брал деньги для развития виртуального проекта, открытия кафе, вклада в интернет-игру, оплаты дорогостоящего лечения родственника. При этом мужчина обещал, что вернет долг с 50% надбавкой.

Собеседница Sputnik отметила, что он также уговорил родственника оформить кредит на сумму 2 тысячи рублей, но выплачивать его, как обещал, не стал.

«Обвиняемый в указанный период несколько месяцев работал поваром в ресторане областного центра, после чего официальной трудовой деятельностью не занимался», — сказала Дранькова.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, следователи ищут потерпевших от его действий.

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