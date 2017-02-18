СК проводит проверку сообщения о драке школьниц в Сарове Нижегородской области. Как сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области, 17 февраля в одном из СМИ региона была размещена информация и видеоролик о драке школьниц в Сарове.

По данному сообщению следователи Сарова организовали проведение доследственной проверки.

Следователям предстоит уточнить все обстоятельства произошедшего: установить участников драки, а также причины совершенного.

Кроме этого, в рамках проверки будет дана оценка действиям сотрудников администрации школы, допустившим драку в учебном заведении.