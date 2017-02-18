Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Звезда Гарри Поттера снялась обнаженной для Playboy
Доллар резко подорожал после заявления Орешкина
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Собчак против Брежневой: последний шанс
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Вопиющий факт»: депутат Киева об идее Кличко для «Евровидения»
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
1275-летие Солнца нации
10:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Полиция подключилась к поискам пропавшего ещё в январе в Сарове Нижегородской области Павла Фомина

Ещё 7 февраля поиски пропавшего организовал поисково-спасательный отряд «Волонтёр».

Полиция подключилась к поискам пропавшего ещё в январе в Сарове Нижегородской области Павла Фомина. Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, 28-летний мужчина утром вышел из дома на ул. Юности в Сарове и не вернулся.

Мужчине на вид 26−28 лет, рост 188 см, худощавого телосложения, лицо худое прямоугольное, спинка носа выпуклая, лоб средний по высоте прямой, глаза серо-голубые, подбородок прямоугольный с «ямочкой», волосы темно-русые, стрижка короткая.

На момент пропажи мужчина был одет в темно-синие джинсы, в светло-синюю куртку с капюшоном. Под курткой у него была одета черная футболка, спортивная кофта на молнии синего цвета.

Сотрудники полиции убедительно просят тех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8 (83130) 60−522, 60−538, 8−920−021−30−57 или по каналу связи 02.

Напомним, что ещё 7 февраля поиски пропавшего организовал поисково-спасательный отряд «Волонтёр».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мексиканцы встали живой стеной на границе с США
Медведев распорядился расширить морской порт Тамань
Минвостокразвития оценило площадь «дальневосточных гектаров»
СМИ: Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США
В Малайзии арестовали подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама
На МКС собрали первый урожай китайской капусты
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
Спорт
Россиянки заняли 10-е место в эстафете на ЧМ по биатлону В пятницу лидер женской сборной России Татьяна Акимова подвела черту под выступлением нашей команды на чемпионате мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь