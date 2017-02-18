Полиция подключилась к поискам пропавшего ещё в январе в Сарове Нижегородской области Павла Фомина. Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, 28-летний мужчина утром вышел из дома на ул. Юности в Сарове и не вернулся.

Мужчине на вид 26−28 лет, рост 188 см, худощавого телосложения, лицо худое прямоугольное, спинка носа выпуклая, лоб средний по высоте прямой, глаза серо-голубые, подбородок прямоугольный с «ямочкой», волосы темно-русые, стрижка короткая.

На момент пропажи мужчина был одет в темно-синие джинсы, в светло-синюю куртку с капюшоном. Под курткой у него была одета черная футболка, спортивная кофта на молнии синего цвета.

Сотрудники полиции убедительно просят тех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8 (83130) 60−522, 60−538, 8−920−021−30−57 или по каналу связи 02.