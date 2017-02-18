ЧП на «Автозаводской»: второй погибший за два месяца
В настоящее время Следственный комитет Беларуси проводит по факту смерти жителя Могилева в метро проверку.
В настоящее время Следственный комитет Беларуси проводит по факту смерти жителя Могилева в метро проверку.
МИНСК, 18 фев — Sputnik. Гибель мужчины в пятницу 17 февраля на стации «Автозаводская» стал вторым смертельным случаем в текущем году в столичной подземке.
Когда произошло.
О задержке в движении поездов метро в социальных сетях начали писать минчане: граждане предположили, что в метрополитене могло произойти
В пятницу Минский метрополитен в официальном аккаунте в Twitter сообщил, что вторая — Автозаводская — линия метро полностью остановлена.
В
Метрополитен не стал сообщать подробности ЧП, уточнив лишь, что станция закрыта на вход и выход.
18 минут.
Спустя некоторое время в метрополитене заявили, что движение на линии восстановлено — задержка поездов составила 18 минут.
При этом в
Погибший.
Милиция, работавшая на месте происшествия, смогла оперативно установить личность погибшего — им оказался 44-летний житель Могилева. При этом стало известно, что мужчина упал на рельсы прямо перед прибывающим на станцию составом.
Как рассказал Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, Заводской райотдел Минска начал по факту смерти мужчины проверку.
Представитель СК не стал озвучивать версии причин произошедшего, заявив лишь, что правоохранители изучают видеозаписи камер, а также опрашивают свидетелей.
Второй за 2 месяца.
Первый трагический случай в минском метро в текущем году произошел 2 января — жительница столицы упала на рельсы и погибла.
Тогда задержка в движении поездов на первой линии — «Московской» — составила 30 минут.