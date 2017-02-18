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11:26 (мск), источник: Фонтанка

В Шуваловском карьере утонул автомобиль

В ночь на 18 февраля в Шуваловском карьере утонул джип «Чероки», сообщил «ВКонтакте» участник группы «Шуваловский карьер» Виталий Ро.

«Парень на “Чероки” выехал за пределы трассы и провалился в том месте, где Каменка впадает в карьер», — написал он.

По предварительной информации от УГИБДД, 17 февраля в 23:20 поступил вызов о находящемся в Шуваловском карьере (подъезд со стороны ул. Академика Харитонова) автомобиле: люди увидели свет фар под водой. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Водитель и пассажирка, по словам очевидцев, выбрались из машины самостоятельно и не пострадали. Водолазы обследовали машину и больше никого не обнаружили. Подъем авто в связи с тёмным временем суток был отложен до утра.

По данному факту проводится проверка.

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