Следователи начали проверку из-за гибели в Минске балерины Парамоновой

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Основной версией смерти белорусской балерины Марины Парамоновой следователи назвали суицид, по данному факту проводится проверка, сообщили Sputnik в субботу в СК.

В Минске покончила с собой молодая белорусская балерина

Накануне СМИ сообщили, что молодая белорусская балерина Марина Парамонова, ранее работавшая в Национальном академическом Большом академическом театре оперы и балета, покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна в Минске.

«Первомайским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти женщины, 1988 года рождения, чье тело с признаками падения с высоты было обнаружено 12 февраля» — сообщил Sputnik в субботу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Он также уточнил, что тело женщины было найдено возле жилого дома, расположенного на проспекте Независимости в Минске.

По словам собеседника Sputnik, в настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают родственников погибшей, назначены экспертные исследования.

Предварительной причиной смерти балерины Парамоновой в УСК назвали суицид.