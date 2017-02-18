Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Украина заявила о вооруженном конфликте на границе с Крымом
СМИ: в РФ приехал иранский генерал, чтобы выказать недовольство
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Трагедия МиГ 1.44»: СМИ о провале первого российского стелса
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Ежегодный Венецианский карнавал
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
16:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки

Пассажирка легкового автомобиля получила серьезные травмы.

В Красноярске на глубоком обходе, недалеко от Енисейского тракта грузовой автомобиль столкнулся с иномаркой Mitsubishi. В результате происшествия погиб водитель легковой машины. Авария произошла в субботу, 18 февраля. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

На кадрах с места ДТП видно, что фура смяла легковой автомобиль, прижав его к обочине. По словам очевидцев, водитель иномарки оказался зажат в машине. Самостоятельно выбраться из автомобиля мужчина не мог, утверждают свидетели.

«Только что там проехал. Фуры стоят, штук по 15−20 с каждой стороны. Легковые более-менее проезжают. Работает МЧС. Чёрная машина, вроде бы, пустая уже», — написал один из очевидцев в социальных сетях.

По предварительной информации ГИБДД, водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Volvo с прицепом. Водитель Mitsubishi погиб на месте. Девушку, которая сидела на месте пассажира, госпитализировали в больницу. Другие обстоятельства аварии пока выясняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске налетчик попытался ограбить два офиса микрозаймов
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Лавров призвал восстановить военное сотрудничество России с НАТО
Силуанов прокомментировал прогноз Moody’s по рейтингу России
Росавиация предложила помочь в дешифровке данных с РЛС MH17
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
В Бельгии поезд сошел с рельсов
SpaceX перенесла полет на Марс на 2020 год
Спорт
Емельяненко получит титульный бой в Bellator, победив Митриона Поединок между Емельяненко и Митрионом в Bellator пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США)
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь