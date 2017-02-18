В Красноярске в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки

В Красноярске на глубоком обходе, недалеко от Енисейского тракта грузовой автомобиль столкнулся с иномаркой Mitsubishi. В результате происшествия погиб водитель легковой машины. Авария произошла в субботу, 18 февраля. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

На кадрах с места ДТП видно, что фура смяла легковой автомобиль, прижав его к обочине. По словам очевидцев, водитель иномарки оказался зажат в машине. Самостоятельно выбраться из автомобиля мужчина не мог, утверждают свидетели.

«Только что там проехал. Фуры стоят, штук по 15−20 с каждой стороны. Легковые более-менее проезжают. Работает МЧС. Чёрная машина, вроде бы, пустая уже», — написал один из очевидцев в социальных сетях.

По предварительной информации ГИБДД, водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Volvo с прицепом. Водитель Mitsubishi погиб на месте. Девушку, которая сидела на месте пассажира, госпитализировали в больницу. Другие обстоятельства аварии пока выясняются.