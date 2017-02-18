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20:32 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская ОПГ обнальщиков «кинула» клиентов на 10 млн рублей

Все пять фигурантов, в том числе 26-летняя девушка, арестованы.

Пять членов ОПГ обнальщиков, похищавшей у клиентов крупные суммы денег, арестованы в Челябинске — жертвами мошенников стали не менее пяти фирм и бизнесменов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В пятницу, 17 февраля, Центральный райсуд Челябинска заключил под стражу членов организованной преступной группы — четверых мужчин и 26-летнюю женщину. По версии следствия, аферисты обещали коммерсантам услуги по обналичиванию денежных средств, а когда клиенты переводили им крупные суммы, похищали деньги.

На данный момент установлены пятеро потерпевших — юрлиц и индивидуаьных предпринимателей. Сумма похищенного превышает 10 млн рублей. Жертвами обмана стали как руководители из Челябинска, так и представители других регионов России. Известно, что часть чужих денег члены ОПГ распределяли между собой, а из остатков формировали «воровской общак».

«В ходе проведения обысков сотрудники УФСБ и ГУ МВД изъяли у подозреваемых несколько единиц оружия, гранаты, банковские карты, печати и учредительные документы подставных организаций, документы черной бухгалтерии, а также фашистскую атрибутику», — рассказал источник, близкий к следствию.

В настоящее время в Следственной части ГСУ ГУ МВД по Челябинской области расследуется дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантам грозит дополнительная ответственность за незаконное хранение оружия и банковскую деятельность. Расследование продолжается.

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