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11:37 (мск), источник: Prokazan.ru

МВД объявило в розыск заместителя председателя правления Татфондбанка

Именно его свидетели называют ответственным за продукт ТФБ «Финанс», куда вкладчиков Татфондбанка убеждали переводить деньги.

Главное следственное управлениее МВД по РТ объявило в розыск заместителя председателя правления Татфондбанка Сергея Мещанова, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Мещанов не явился на допрос. Именно его свидетели называют ответственным за продукт ТФБ «Финанс», то есть за продукты «Доходные инвестиции» и «Доходные инвестиции Плюс», куда агитировали переводить сбережения вкладчиков Татфонбанка.

Ранее до 2 апреля был арестован первый заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков. 3 февраля полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов «ТФБ Финанс».

Предварительно, незадолго до краха Татфондбанка его вкладчиков убеждали передать деньги в доверительное управление «ТФБ Финанс» под более выгодный, чем в банке, процент. Клиенты не подозревали, что лишатся всех своих денег — переданные в доверительное управление, они не подлежат системе страхования вкладов физлиц, вкладчики «ТФБ Финанс» не могут претендовать на возмещения от государства.

Также арестованный генеральный директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин заявил следователям, что идея привлечения средств физлиц в продукт шла от руководства, под которым он понимает Мусина, Мерзлякова, Насырова и Мещанова; куратором банка по инвестблоку являлся Мерзляков, а конкретно по данному продукту — Мещанов. Показания Вальшина также приобщены к делу.

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