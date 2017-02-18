Десятки жителей страны стали жертвами фейковых сообщений от МВД
Десятки жителей страны стали жертвами компьютерных мошенников, открыв поддельные сообщения от МВД.
Десятки жителей страны стали жертвами компьютерных мошенников, открыв поддельные сообщения от МВД.
Вирус, пришедший с посланием, блокирует интернет, а пользователям предлагается избавиться от проблемы за плату.
Сообщения, отправленные якобы из МВД, извещают о наложении штрафа в размере 400 с лишним леев за посещение запрещённых сайтов. А также предупреждают: отказавшимся грозит взятие под стражу и уголовное преследование. В прошлом году в Центр по борьбе с киберпреступлениями поступило более 40 жалоб от жертв мошенников, с начала 2017-го — уже шесть обращений.
«Вирусы отправляют
Пользователи интернета о вирусе уже знают, но как защититься от него, им не известно.
«Слышала, коллеги по работе попались, и у них был заблокирован доступ в интернет. Я с подобным не сталкивалась. О мерах профилактики мне неизвестно».
«Закон я знаю, не могут от МВД поступить
«Надо сразу обратиться к специалистам и переустановить систему. Насколько мне известно, некоторые потеряли все информацию с компьютеров.».
Специалисты рекомендуют пользователям не заходить на подозрительные сайты. А если вирус все же поразил устройство, следует стереть историю посещений.
«Следует быть внимательными и устанавливать на компьютерах и смартфонах современные антивирусные программы».
По уголовному кодексу, за