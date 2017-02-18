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12:55 (мск), источник: Publika.md

Десятки жителей страны стали жертвами фейковых сообщений от МВД

Десятки жителей страны стали жертвами компьютерных мошенников, открыв поддельные сообщения от МВД.

Источник: Publika.md

Вирус, пришедший с посланием, блокирует интернет, а пользователям предлагается избавиться от проблемы за плату.

Сообщения, отправленные якобы из МВД, извещают о наложении штрафа в размере 400 с лишним леев за посещение запрещённых сайтов. А также предупреждают: отказавшимся грозит взятие под стражу и уголовное преследование. В прошлом году в Центр по борьбе с киберпреступлениями поступило более 40 жалоб от жертв мошенников, с начала 2017-го — уже шесть обращений.

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«Вирусы отправляют из-за границы. Мы объединили жалобы в одно дело о мошенничестве. Почти 20% пострадавших требуемый “штраф” уплатили, и деньги ушли в Россию и Украину», — сказал глава Центра по борьбе с киберпреступлениями Юрий Кацер.

Пользователи интернета о вирусе уже знают, но как защититься от него, им не известно.

«Слышала, коллеги по работе попались, и у них был заблокирован доступ в интернет. Я с подобным не сталкивалась. О мерах профилактики мне неизвестно».

«Закон я знаю, не могут от МВД поступить онлайн-сообщения о блокировании доступа в интернет».

«Надо сразу обратиться к специалистам и переустановить систему. Насколько мне известно, некоторые потеряли все информацию с компьютеров.».

Специалисты рекомендуют пользователям не заходить на подозрительные сайты. А если вирус все же поразил устройство, следует стереть историю посещений.

«Следует быть внимательными и устанавливать на компьютерах и смартфонах современные антивирусные программы».

По уголовному кодексу, за интернет-мошенничество грозит штраф до 70 тыс. леев или до 6 лет лишения свободы.

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