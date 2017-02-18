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16:51 (мск), источник: Newslab.ru

«Ядовитый дым отрезал дорогу»: в Норильске при пожаре погибли два человека

В Норильске 17 февраля произошел сильный пожар — 13 человек по автолестнице удалось эвакуировать с верхних этажей пятиэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Норильска около 17.00. По прибытии на место происшествия пожарные увидели чёрный густой дым из окон на первом этаже, где и находился очаг пожара. Ядовитый дым не только угрожал жизни жильцов верхних этажей, но и отрезал им выход на улицу.

Единственное решение, которое было возможно в данной ситуации — выводить людей по автолестнице. При помощи пожарных люди своевременно были выведены из опасной зоны, никто из них от огня и дыма не пострадал.

За 30 минут пожар был ликвидирован, и жильцы смогли вернуться в свои квартиры. По данным правоохранительных органов, в результате пожара погибли 2 человека, ещё один пострадал. Он доставлен в больницу.

Позднее несколько человек с детьми из этого дома обратились за медицинской помощью. Как пояснили медицинские работники, все они проходили медицинское лечение в поликлинике с простудными заболеваниями. В справке дежурного врача отмечено, что «симптомов отравления продуктами горения у детей нет». Дети временно размещены в стационаре по социальным показаниям, пока в квартирах после пожара не будет наведён порядок.

Причина пожара устанавливается. По данным полиции, квартира, где случилось возгорание, является неблагополучной. В этой квартире и были обнаружены погибшие и пострадавший.

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