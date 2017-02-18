Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен 19 февраля в Беларуси
По северу республики ожидается усиление ветра до 15−18 м/с. Сильный ветер прогнозируется и 20 февраля — ночью по северу, днем по
По северу республики ожидается усиление ветра до 15−18 м/с. Сильный ветер прогнозируется и 20 февраля — ночью по северу, днем по
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности
Ветер будет западный,
В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем, в основном по северной половине, прогнозируются небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем будет до 5 градусов тепла.