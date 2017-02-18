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13:49 (мск), источник: БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен 19 февраля в Беларуси

По северу республики ожидается усиление ветра до 15−18 м/с. Сильный ветер прогнозируется и 20 февраля — ночью по северу, днем по северо-западной половине республики, а также 21 февраля — ночью и утром на большей части территории.

Источник: БЕЛТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен 19 февраля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Ветер будет западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. По северу республики ожидается усиление ветра до 15−18 м/с. Сильный ветер прогнозируется и 20 февраля — ночью по северу, днем по северо-западной половине республики, а также 21 февраля — ночью и утром на большей части территории.

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем, в основном по северной половине, прогнозируются небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем будет до 5 градусов тепла.

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