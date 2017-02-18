В Екатеринбурге по подозрению в убийстве почтальона задержали мать и сына

По данным местных СМИ, тело женщины, разносившей пенсии, было обнаружено 17 февраля на лестничной клетке дома, расположенного на Самоцветном бульваре, а деньги, находившиеся при ней (около 240 тысяч рублей), пропали. Ранее старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга сообщил РИА Новости, что по факту убийства сотрудницы почты в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами УМВД России по городу Екатеринбургу задержали подозреваемых в убийстве 61-летнего почтальона», — сказала Волк.

Отмечается, что на поиски и задержание подозреваемых в убийстве у полицейских ушло менее суток. Как сообщается, ими оказались местная жительница 1953 года рождения и ее сын 1987 года рождения.