Сыгравший в сериале «Твин Пикс» актер Уоррен Фрост скончался
Актер Уоррен Фрост, сыгравший доктора Уилла Хейварда в сериале «Твин Пикс», скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Associated Press.
Актер Уоррен Фрост, сыгравший доктора Уилла Хейварда в сериале «Твин Пикс», скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Associated Press.
Фрост скончался в пятницу в своем доме в Миддлбэри в Вермонте. Он длительное время лечился от болезни, сообщил сын Фроста и один из создателей сериала Марк Фрост. Подробности о болезни он не раскрыл.
Он «научил нас тому, что жизнь, посвященная истине, может внести реальные перемены в жизни других», написал Марк.
Уоррен Фрост родился в 1925 году. Во время Второй мировой войны он служил во флоте и участвовал в высадке союзников в Нормандии в 1944 году. После войны Фрост эпизодически появлялся в сериале «Облава» и других, снялся в фильме «Брачная игра» (1959). В 1990-е Фрост сыграл мистера Росса в сериале «Сайнфилд», а также Билли в сериале «Мэтлок».
Как отмечает AP, Уоррен Фрост исполнил роль самого себя в выходящем в скором времени сиквеле сериала «Твин Пикс».