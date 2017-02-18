Сыгравший в сериале «Твин Пикс» актер Уоррен Фрост скончался

Фрост скончался в пятницу в своем доме в Миддлбэри в Вермонте. Он длительное время лечился от болезни, сообщил сын Фроста и один из создателей сериала Марк Фрост. Подробности о болезни он не раскрыл.

Он «научил нас тому, что жизнь, посвященная истине, может внести реальные перемены в жизни других», написал Марк.