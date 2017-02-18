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12:32 (мск), источник: РБК

Сыгравший в сериале «Твин Пикс» актер Уоррен Фрост скончался

Актер Уоррен Фрост, сыгравший доктора Уилла Хейварда в сериале «Твин Пикс», скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Associated Press.

Фрост скончался в пятницу в своем доме в Миддлбэри в Вермонте. Он длительное время лечился от болезни, сообщил сын Фроста и один из создателей сериала Марк Фрост. Подробности о болезни он не раскрыл.

Он «научил нас тому, что жизнь, посвященная истине, может внести реальные перемены в жизни других», написал Марк.

Уоррен Фрост родился в 1925 году. Во время Второй мировой войны он служил во флоте и участвовал в высадке союзников в Нормандии в 1944 году. После войны Фрост эпизодически появлялся в сериале «Облава» и других, снялся в фильме «Брачная игра» (1959). В 1990-е Фрост сыграл мистера Росса в сериале «Сайнфилд», а также Билли в сериале «Мэтлок».

Как отмечает AP, Уоррен Фрост исполнил роль самого себя в выходящем в скором времени сиквеле сериала «Твин Пикс».

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