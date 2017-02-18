В Уфе ночью легковушка повалила столб, водитель в больнице
Сегодня, 18 февраля, произошло серьезное ДТП на трассе на въезде в Демский район Уфы. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Сегодня, 18 февраля, произошло серьезное ДТП на трассе на въезде в Демский район Уфы. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По мнению автомобилистов, скорее всего, водитель автомобилиста расслабился и увлекся пустой трассой, прибавив скорость, но внезапно по
Свидетели утверждают, что после столь чудовищного удара водитель остался жив и находится сейчас в больнице.
Обстоятельства происшедшего выясняются.