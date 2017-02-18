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14:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе ночью легковушка повалила столб, водитель в больнице

Сегодня, 18 февраля, произошло серьезное ДТП на трассе на въезде в Демский район Уфы. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По мнению автомобилистов, скорее всего, водитель автомобилиста расслабился и увлекся пустой трассой, прибавив скорость, но внезапно по какой-то причине потерял управление, и автомобиль занесло на обочину прямиком в столб, который рухнул от удара на проезжую часть. ДТП произошло рядом с автозаправкой «Лукойл».

Свидетели утверждают, что после столь чудовищного удара водитель остался жив и находится сейчас в больнице.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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