В Уфе ночью легковушка повалила столб, водитель в больнице

По мнению автомобилистов, скорее всего, водитель автомобилиста расслабился и увлекся пустой трассой, прибавив скорость, но внезапно по какой-то причине потерял управление, и автомобиль занесло на обочину прямиком в столб, который рухнул от удара на проезжую часть. ДТП произошло рядом с автозаправкой «Лукойл».

Свидетели утверждают, что после столь чудовищного удара водитель остался жив и находится сейчас в больнице.

Обстоятельства происшедшего выясняются.