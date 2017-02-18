Минздрав: в Минске растет уровень смертности младенцев
Этот показатель за 2016 году превысил средний по республике, проблема находится на уровне участковых специалистов. В столице также в 1,5 раза выросло число суицидов.
Этот показатель за 2016 году превысил средний по республике, проблема находится на уровне участковых специалистов. В столице также в 1,5 раза выросло число суицидов.
МИНСК, 18 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси констатирует рост показателя младенческой смертности в Минске и обеспокоено этой ситуацией.
Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на итоговом заседании коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщили Sputnik участники коллегии.
«К сожалению, показатель младенческой смертности превысил республиканский показатель в прошлом году, составив 3,2 случая на тысячу живорожденных», — сказал министр, отметив, что это «тревожный сигнал».
Малашко обратил внимание, что в 2015 году этот показатель составлял 2,2 случая на тысячу родившихся живыми младенцев, в 2014 году — 2,9, в 2013 — 2,9, в 2012 — 2,8.
Он подчеркнул, что такая ситуация не может удовлетворять ни столичное здравоохранение, ни республиканские органы.
При этом Малашко высказал мнение, что рост младенческой смертности происходит
Министр также проринформировал, что в Минске регистрируется самый низкий уровень общей смертности населения по республике.
В ходе коллегии было отмечено, что за 2016 год в Минске в 1,5 раза выросло число суицидов.