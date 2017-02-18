Минздрав: в Минске растет уровень смертности младенцев

«К сожалению, показатель младенческой смертности превысил республиканский показатель в прошлом году, составив 3,2 случая на тысячу живорожденных», — сказал министр, отметив, что это «тревожный сигнал».

Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на итоговом заседании коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщили Sputnik участники коллегии.

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси констатирует рост показателя младенческой смертности в Минске и обеспокоено этой ситуацией.

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Малашко обратил внимание, что в 2015 году этот показатель составлял 2,2 случая на тысячу родившихся живыми младенцев, в 2014 году — 2,9, в 2013 — 2,9, в 2012 — 2,8.

Он подчеркнул, что такая ситуация не может удовлетворять ни столичное здравоохранение, ни республиканские органы.

При этом Малашко высказал мнение, что рост младенческой смертности происходит из-за упущений на уровне участковых специалистов. Он обратил внимание, что за последние годы ни уровень оснащения клиник, ни технологии родовспоможения и выхаживания новорожденных не ухудшились. Поэтому, считает министр, эта ситуация должна стать предметом глубокого анализа в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Министр также проринформировал, что в Минске регистрируется самый низкий уровень общей смертности населения по республике.

В ходе коллегии было отмечено, что за 2016 год в Минске в 1,5 раза выросло число суицидов.