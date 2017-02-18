На аллее Смелых в Калининграде «Фольксваген» сбил ребёнка на переходе

Авария произошла около 18:20. Водитель «Фольксвагена» сбил 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. Мальчик получил ранения.

Также в этот день под колёса автомобилей попало ещё четыре человека. Около 7:00 утра на улице Невского «Рено Канго» сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала дорогу по нерегулируемому переходу. Женщину госпитализировали.

Около 7:10 утра на трассе Калининград — Нестеров — Госграница водитель «Фольксваген Пассат» сбил 59-летнего мужчину. Пострадавший пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. Мужчину госпитализировали.

Около 14:30 в Советске на улице Базарной водитель «Вольво» сбил 35-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

Около 16:45 в посёлке Поддубное Гурьевского округа на территории завода водитель «Тойоты Лэнд Крузера» при повороте направо сбил 60-летнего мужчину. Пострадавший находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.