В трех районах Самары сотни квартир остались без тепла
Это произошло
Это произошло
Сегодня, 18 февраля, примерно в 4 часа утра произошел сбой в работе электроснабжения тепловой сетевой компании, которая находится на территории БТЭЦ города Самары.
Как пишет samru.ru со ссылкой на
В результате аварии без тепла остались сотни многоквартирных домов. По словам
По информации других источников,
В настоящее время время ведутся восстановительные работы. Поэтому температура воды в батареях квартир перечисленных домов снизилась примерно до 30 градусов. При этом температура воздуха в Самаре в настоящее время -13 градусов.
Время завершения ремонтных работ пока не уточняется.