В трех районах Самары сотни квартир остались без тепла

Сегодня, 18 февраля, примерно в 4 часа утра произошел сбой в работе электроснабжения тепловой сетевой компании, которая находится на территории БТЭЦ города Самары.

Как пишет samru.ru со ссылкой на пресс-секретаря ПТС Андрея Хоря, речь идет идет о работе сторонней компании.

В результате аварии без тепла остались сотни многоквартирных домов. По словам пресс-секретаря, это дома в границах улицы 22 Партсъезда и проспекта Металлургов.

По информации других источников, из-за короткого замыкания в системе энергоснабжения станции температура теплоносителя на выходе от поставщика упала до минимума.

В настоящее время время ведутся восстановительные работы. Поэтому температура воды в батареях квартир перечисленных домов снизилась примерно до 30 градусов. При этом температура воздуха в Самаре в настоящее время -13 градусов.

Время завершения ремонтных работ пока не уточняется.