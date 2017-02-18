Перестрелка в Ставченах попала на видео: эксклюзивные кадры

Пока не известно, с какой именно целью они устроили погром.

Владелец АЗС забаррикадировался в кабинете и вызвал полицию. Четверо нападавших стали штурмовать дверь его кабинет. В итоге он открыл огонь из пистолета для самозащиты. Хозяин АЗС сделал семь выстрелов, и ранил 4-ёх человек. Один из них скончался на месте. Двое обратились за медицинской помощью сразу, третий — только вечером.

Всех троих прооперировали. Врачи заявляют, что их жизнь вне опасности, однако один из пострадавших находится в коме.