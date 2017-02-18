Перестрелка в Ставченах попала на видео: эксклюзивные кадры
Вчера на территорию АЗС незаконно проникли 13 человек. Они прибыли на 4 машинах, вели себя агрессивно, нападали на сотрудников, крушили мебель.
Вчера на территорию АЗС незаконно проникли 13 человек. Они прибыли на 4 машинах, вели себя агрессивно, нападали на сотрудников, крушили мебель.
Пока не известно, с какой именно целью они устроили погром.
Владелец АЗС забаррикадировался в кабинете и вызвал полицию. Четверо нападавших стали штурмовать дверь его кабинет. В итоге он открыл огонь из пистолета для самозащиты. Хозяин АЗС сделал семь выстрелов, и ранил 4-ёх человек. Один из них скончался на месте. Двое обратились за медицинской помощью сразу, третий — только вечером.
Всех троих прооперировали. Врачи заявляют, что их жизнь вне опасности, однако один из пострадавших находится в коме.
На данный момент задержали 4 участников конфликта. Личности остальных агрессоров выясняются. По факту возбуждено три уголовных дела: по статье убийство, покушение на убийство, и по статье хулиганство.