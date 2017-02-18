В Новороссийске четверо военных пострадали от возгорания боеприпасов
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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — При разгрузке ящиков с зарядами для артиллерийских боеприпасов в Новороссийске произошло воспламенение порохового заряда, сообщили «Интерфаксу» в
«В результате происшествия двое военнослужащих получили легкие контузии, еще двое получили травмы от разлета деревянной укупорки», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что военнослужащие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается помощь. Угрозы жизни нет.