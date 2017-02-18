В Уфе мужчина разбился, упав с башенного крана

В ходе проверки выяснилось, что наладчик строительных машин ООО «Рента. Ру» погиб непосредственно во время выполнения своей работы. Он устанавливал опорные связи крана, когда сорвался с высоты 19 этажа. В результате падения мужчина получил множество переломов. У него не было шансов выжить.

Поскольку несчастный случай был напрямую связан с производством, виновные в этом работники предприятия, не обеспечившие соблюдение правил техники безопасности, привлечены к административно ответственности. Общая сумма штрафов составила 190 тысяч рублей.