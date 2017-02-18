В Уфе мужчина разбился, упав с башенного крана
Гострудинспекция закончила расследование по факту несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего на одной из строительных площадок башкирской столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Гострудинспекция закончила расследование по факту несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего на одной из строительных площадок башкирской столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что наладчик строительных машин ООО «Рента. Ру» погиб непосредственно во время выполнения своей работы. Он устанавливал опорные связи крана, когда сорвался с высоты 19 этажа. В результате падения мужчина получил множество переломов. У него не было шансов выжить.
Поскольку несчастный случай был напрямую связан с производством, виновные в этом работники предприятия, не обеспечившие соблюдение правил техники безопасности, привлечены к административно ответственности. Общая сумма штрафов составила 190 тысяч рублей.