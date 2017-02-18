В Красноярске ищут мужчину, напавшего на офисы микрозаймов

В Красноярске разыскивают мужчину, который совершил вооруженное нападение на офисы микрозаймов.

Известно, что злоумышленник сначала напал на офис в Кировском районе. Он угрожал ножом сотруднице офиса и требовал отдать ему деньги. Однако девушка успела нажать на тревожную кнопку. В итоге нападавший мужчина скрылся, не завладев денежными средствами.

Через некоторое время в полицию поступило сообщение об аналогичном нападении на учреждение микрозайма в Ленинском районе, где злоумышленнику удалось забрать около 16 тысяч рублей. Сотрудники полиции просят помощи в установлении личности и местонахождении подозреваемого.

Приметы преступника: рост 180−185 см, худощавого телосложения, европейский тип лица. Был одет в шапку черного цвета, темную куртку и штаны, кроссовки с белыми полосками. Всем, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого просьба сообщать по круглосуточному телефону 02 или (391)2- 49−00−58, 2−49−00−64.