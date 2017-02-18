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20:26 (мск), источник: Новости Перми

К утру 18 февраля в Прикамье сгорело три дома

Пожары случились в Лысьве, Чусовом и Кудымкаре ночью и ранним утром. Обошлось без жертв.

В 1:43 поступило сообщение о загорании деревянного жилого дома на ул. Матросова в городе Лысьва. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения Пермского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Горение было ликвидировано в 1:54. В результате пожара дом сгорел. Ущерб и причины возникновения горения устанавливаются.

В 05:50 стало известно о том, что горит крыша деревянного жилого дома на ул. Лукинская в Кудымкаре. Пожар был потушен в 6:08. Ущерб и причины пожара устанавливаются. Огонь уничтожил крышу здания.

В 06:31 утра поступило сообщение о загорании деревянного жилого дома на ул. Бисерская в Чусовом. Пожар потушили через девять минут, сгорела кровля дома. Причины горения пока не известны.


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